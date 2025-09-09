BIST 10.481
Büyük yenilgiden sonra milli takım oyuncuları birbirine girdi!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya Konya'da 6-0 yenilen Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları arasında kriz çıktı. Maç sonrasında o hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncular, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. O isimler birbirini takipten çıktı.

Geçtiğimiz pazar akşamı Konya'da oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, İspanya'ya 6-0 kaybetti. Maç sonu tüm Türkiye, maç mağlubiyetindan dolayı üzüntü duyarken milli takım oyuncularımız da büyük moral bozukluğu yaşadı.

Skorun yanı sıra oyun olarak da ağır bir mağlubiyet alan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Montella ve oyuncular sert şekilde eleştirilirken, karşılaşmanın ardından Milli Takım içerisinde önemli bir ayrışma yaşandı. 

Oyuncular birbirlerini sosyal medyadan çıkardı

Juventus'un 20 yaşındaki süperstarı Kenan Yıldız, mücadelenin ardından Instagram hesabından Milli futbolcular Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün ve İsmail Yüksek'i takipten çıktı. 

Sezon başında Beşiktaş'a katılan milli oyuncu Orkun Kökçü ve Galatasaraylı yıldız Yunus Akgün'ün de birbirlerini takipten çıkarması, sosyal medyada karşılaşmanın ardından oyuncular arasında ciddi bir tartışma yaşandığı söylentilerine neden oldu. 

