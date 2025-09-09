BIST 10.481
DOLAR 41,28
EURO 48,54
ALTIN 4.842,69
HABER /  DÜNYA

Yolcu otobüsü trenle çarpıştı! 8 kişi öldü, 45 yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yolcu otobüsü trenle çarpıştı! 8 kişi öldü, 45 yaralı var

Meksika'nın Atlacomulco kentinde yolcu otobüsü ile yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Abone ol

Yerel basındaki haberlere göre, Atlacomulco'ya bağlı sanayi bölgesinde demir yolu raylarını geçmeye çalışan çift katlı yolcu otobüsü, yük treniyle çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 45 kişi yaralandı.

Çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Agah Oktay Güner hayatını kaybetti! Agah Oktay Güner kimdir?
Agah Oktay Güner hayatını kaybetti! Agah Oktay Güner kimdir?
Büyük yenilgiden sonra milli takım oyuncuları birbirine girdi!
Büyük yenilgiden sonra milli takım oyuncuları birbirine girdi!
Hacı adayları dikkat! Ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı...
Hacı adayları dikkat! Ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı...
İsrail ordusundan hadsiz talep! Gazze'deki tüm Filistinlilerin güneye göç etmesini istedi
İsrail ordusundan hadsiz talep! Gazze'deki tüm Filistinlilerin güneye göç etmesini istedi
4 büyükşehirde simit fiyatlarına yapılacak zam ertelendi! Yılbaşında uygulanacak...
4 büyükşehirde simit fiyatlarına yapılacak zam ertelendi! Yılbaşında uygulanacak...
Barzani'den Türkiye ve Öcalan açıklaması: Tüm güçlerimizi seferber edeceğiz
Barzani'den Türkiye ve Öcalan açıklaması: Tüm güçlerimizi seferber edeceğiz
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı!
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı!
İngiltere'nin riyakar politikası ortaya çıktı İsrail sözleri
İngiltere'nin riyakar politikası ortaya çıktı İsrail sözleri
Kurtlar Vadisi'ni reddedip o diziyi seçmiş: Hakan Altıner itiraf etti!
Kurtlar Vadisi'ni reddedip o diziyi seçmiş: Hakan Altıner itiraf etti!
Boynunuzdaki şişliği göz ardı etmeyin! Profesör uyardı: "Ciddi bir hastalığın habercisi olabilir"
Boynunuzdaki şişliği göz ardı etmeyin! Profesör uyardı: "Ciddi bir hastalığın habercisi olabilir"
Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı! Kıskanmayın sizin de olur
Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı! Kıskanmayın sizin de olur
CHP’den şok hamle! Gürsel Tekin adres arayacak
CHP’den şok hamle! Gürsel Tekin adres arayacak