BIST 10.460
DOLAR 41,28
EURO 48,60
ALTIN 4.838,01
HABER /  GÜNCEL

Agah Oktay Güner hayatını kaybetti! Agah Oktay Güner kimdir?

Agah Oktay Güner hayatını kaybetti! Agah Oktay Güner kimdir?

Kültür Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunan siyasetçi ve yazar Agah Oktay Güner'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Güner, için bugün saat 14.00'te TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Abone ol

Kültür Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunan siyasetçi ve yazar Agah Oktay Güner , 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

41. Hükümet'te Ticaret Bakanlığı, 53. Hükümet'te Kültür Bakanlığı görevlerinde bulunan Güner, için bugün saat 14.00'te TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Agah Oktay Güner kimdir?

Güner, 16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. 1977-78 yıllarında Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki 41. Hükümet’te Ticaret Bakanı olarak görev alan Güner, 1996 yılında Mesut Yılmaz’ın başkanlığındaki 53. Hükümet’te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Büyük yenilgiden sonra milli takım oyuncuları birbirine girdi!
Büyük yenilgiden sonra milli takım oyuncuları birbirine girdi!
Hacı adayları dikkat! Ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı...
Hacı adayları dikkat! Ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı...
İsrail ordusundan hadsiz talep! Gazze'deki tüm Filistinlilerin güneye göç etmesini istedi
İsrail ordusundan hadsiz talep! Gazze'deki tüm Filistinlilerin güneye göç etmesini istedi
4 büyükşehirde simit fiyatlarına yapılacak zam ertelendi! Yılbaşında uygulanacak...
4 büyükşehirde simit fiyatlarına yapılacak zam ertelendi! Yılbaşında uygulanacak...
Barzani'den Türkiye ve Öcalan açıklaması: Tüm güçlerimizi seferber edeceğiz
Barzani'den Türkiye ve Öcalan açıklaması: Tüm güçlerimizi seferber edeceğiz
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı!
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı!
İngiltere'nin riyakar politikası ortaya çıktı İsrail sözleri
İngiltere'nin riyakar politikası ortaya çıktı İsrail sözleri
Kurtlar Vadisi'ni reddedip o diziyi seçmiş: Hakan Altıner itiraf etti!
Kurtlar Vadisi'ni reddedip o diziyi seçmiş: Hakan Altıner itiraf etti!
Boynunuzdaki şişliği göz ardı etmeyin! Profesör uyardı: "Ciddi bir hastalığın habercisi olabilir"
Boynunuzdaki şişliği göz ardı etmeyin! Profesör uyardı: "Ciddi bir hastalığın habercisi olabilir"
Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı! Kıskanmayın sizin de olur
Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı! Kıskanmayın sizin de olur
CHP’den şok hamle! Gürsel Tekin adres arayacak
CHP’den şok hamle! Gürsel Tekin adres arayacak
Yargıtay'dan çok konuşulacak karar! Temizlik ve yemek yapmayan kadın...
Yargıtay'dan çok konuşulacak karar! Temizlik ve yemek yapmayan kadın...