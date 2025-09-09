Beko sürdürülebilir ve akıllı teknolojilerini tanıttı

Beko CMO'su Akın Garzanlı, "Avrupa'nın 1 numaralı beyaz eşya şirketi olarak, milyonlarca evde güvenle kullanılan, kalite ve dayanıklılık odaklı yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler geliştiriyoruz" dedi

Beko, sürdürülebilirlik odağında geliştirdiği yeni nesil akıllı teknolojilerini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın' vizyonuyla sektöründe sürdürülebilirlik alanındaki dönüşümde çalışmalarını sürdüren Beko, tüketiciler için daha akıllı ve verimli teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

Sunacağı yeni nesil teknolojileri, performansı, teknoloji ve sezgisel kullanım kolaylığıyla bir araya getiren şirketin, sürdürülebilirlik alanındaki iddiası da bir adım ileri taşınıyor.

TIME dergisinin 'Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketler' listesinde üst üste ikinci kez sektörünün lideri seçilen şirketin yeni ürün ve çözümleri, soğutmada gıdaları daha uzun süre taze tutma, bulaşıkta daha az su ve enerjiyle üstün temizlik performansı, çamaşırda yüzde 60'a varan enerji verimliliği gibi öne çıkan faydalar sağlıyor.

Şirketin 57-6 dB(A) ses seviyesinde çalışan yeni kurutma makinesi teknolojileri, daha sessiz deneyimin önünü açarken, sensörlerle desteklenen pişirme teknolojileri hassas sıcaklık kontrolüyle pratik deneyim sunuyor.

Şirketin yeni nesil ürünlerinde 'FreshLock' ve 'ProFresh' gibi gıda tazeliğini koruyan teknolojilerden, sebze ve meyvelerdeki antioksidanları koruyan 'VitalCare'e birçok yenilik yer alıyor.

Enerji verimliliği sağlayan 'EnergySpin', 'SensorAdapt', 'TargetDry' ve ısı pompalı sistem gibi çözümler, çamaşırda, bulaşıkta ve soğutmada kaynak kullanımını optimize ederek tüketicilerin faturalarını ve çevresel etkiyi azaltıyor.

'SenseWash', 'AdaptiveWash', 'AdaptiveDry', 'FabricCare', 'SilentDry', 'PowerIntense', 'MaxiSpace', 'SpaceClean', 'PowerClean Pro', 'SafeCook', 'ReadytoCook' ve 'SteamSense+' gibi akıllı ve performans odaklı yenilikler ise günlük yaşamda kolaylık sunuyor.

'HomeWhiz' platformunun sunduğu akıllı bağlantı özellikleri ise tüketiciler için daha akıllı ve enerji verimli ev deneyiminin önünü açıyor.

Şirketin yeni 60 santimetre (cm) No Frost kombi buzdolabı (415 litre kapasite, A enerji sınıfı) geniş hacmiyle öne çıkarken, 54 cm ankastre buzdolabı (270 litre kapasite, B enerji sınıfı) limitli alanlar için çözüm sunuyor.

Beko'nun A enerji sınıfı limitine göre yüzde 60 daha fazla enerji verimliliği sağlayan modelleri enerji tasarrufu konusunda fark yaratırken, yeni SenseWash akıllı yıkama teknolojisi, birden fazla sensörle kumaş türünü ve yükü algılayarak yıkama döngüsünü otomatik olarak optimize ediyor.

AdaptiveWash teknolojisine sahip cihazlar her yıkama sonrası HomeWhiz bağlantısı üzerinden yıkama verilerini topluyor ve yapay zeka desteğiyle yorumlayarak tüketicilerin bireysel ihtiyaçlarına göre yıkama programlarını sürekli geliştiriyor.

SilentDry teknolojisine sahip kurutma makineleri, yalnızca 57–60 dB(A) aralığındaki düşük ses seviyesiyle çalışıyor.

Şirketin yeni bulaşık makinelerindeki PowerIntense püskürtme kolu sistemi, önceki modellere göre 5 kata kadar daha güçlü temizlik sağlıyor.

Beko'nun önceki modellere göre daha ince tasarıma sahip indüksiyon ocağı yeni akıllı teknolojileri de beraberinde getiriyor.

Ocakta yer alan SafeCook sensörü anlık sıcaklığı algılayarak pişirmeyi sonlandırıp aşırı ısınmayı önlerken, ReadytoCook sensörü istenen sıcaklığa ulaşıldığında kullanıcıyı bilgilendiriyor ve sıcaklığı sabit tutarak, pişirme deneyimi sunuyor.

Beko'nun akıllı ev platformu HomeWhiz, kullanıcıların akıllı telefonları üzerinden cihazlarını yönetmesine ve tüketimlerini takip etmesine imkan tanıyor.

Çevresel etkiyi azaltmak ve cihazların ömrünü uzatmak için tasarlanan HomeWhiz, kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını takip ederek kaynakların verimli kullanılmasına yardımcı oluyor.

'Hem yüksek performans hem de uzun ömürlülük sunuyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beko Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Akın Garzanlı, akıllı, enerji verimli ve dayanıklı ürünleriyle hem yüksek performans hem de uzun ömürlülük sunduklarını vurguladı.

Sürdürülebilirliği, iş modelinin merkezinde konumladıklarını, üründen üretime tüm değer zincirini bu yaklaşımla kurguladıklarını belirten Garzanlı, 'Avrupa'nın 1 numaralı beyaz eşya şirketi olarak, milyonlarca evde güvenle kullanılan, kalite ve dayanıklılık odaklı yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler geliştiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Garzanlı, yeni ürün ve çözümlerinin, vizyonlarının önemli yansıması olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Yeni nesil teknolojilerimiz, tüketicilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırırken, enerji ve suyun daha verimli kullanılmasına, gıdaların daha uzun süre taze kalmasına, evlerde daha akıllı, sessiz ve konforlu bir deneyimin oluşmasına katkı sağlıyor. Gerçek tüketici ihtiyaçlarına yanıt verirken sektörümüzde pratik tasarım, akıllı bağlantı ve yüksek verimliliğe doğru yaşanan dönüşümü de destekliyoruz.'

Ürünlerin yüksek performans göstermesi, zamana uyum sağlaması ve uzun yıllar boyunca ilk günkü kalitesini korumasının, kritik önem taşıdığını aktaran Garzanlı, 'Yapay zeka ve HomeWhiz uzaktan bağlantı gibi teknolojileri kullanarak cihazlarımızın kullanıcıların günlük rutinlerinden verileri analiz ederek kendilerini sürekli geliştirmelerini sağlıyoruz.' değerlendirmelerinde bulundu.

Garzanlı, akıllı çözümlerinin cihazların performansını artırdığına ve kullanıcıların gerçek zamanlı olarak tüketimlerini takip etmesinin önünü açtığına işaret ederek, böylece hem bireysel ihtiyaçlara yanıt verdiklerini hem de tüketicilerin çevre dostu seçimler yapmasını desteklediklerini anlattı.

Sundukları her yeniliğin çıkış noktasının hem tüketiciler hem de gezegen için değer yaratmak olduğunu vurgulayan Garzanlı, 'Bu yaklaşımla, Beko ürünlerini tercih eden kullanıcılarımızda doğru seçim yaptıklarına dair içten bir güven duygusu oluşturmaya devam ediyoruz.' değerlendirmesini yaptı.