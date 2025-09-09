BIST 10.542
DOLAR 41,27
EURO 48,53
ALTIN 4.846,25
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 19 zanlı yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 19 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, 20 şüphelinin çatışma bölgeleriyle irtibatı olduğu belirlendi.

ÖRGÜT UYGULAMALARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerden 10'unun Türkiye açısından tehdit oluşturan "yabancı terörist savaşçı" olduğu değerlendirilirken, 9'unun örgüt yanlısı kişilerle irtibatı bulunduğu, örgüte ait sosyal medya paylaşımları yaptığı, örgütün güncel propaganda faaliyetleri ile örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'un 12 ilçesinde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzak Şehir dizisinde sevindiren veda: Tepkilerin odağındaydı!
Uzak Şehir dizisinde sevindiren veda: Tepkilerin odağındaydı!
Bakan Yumaklı: 6 ilde daha hayvan pazarları faaliyete başladı...
Bakan Yumaklı: 6 ilde daha hayvan pazarları faaliyete başladı...
Türk Kızılayı'ndan deprem bölgesine destek! 7 bini aşkın öğrenciye kırtasiye seti dağıttı
Türk Kızılayı'ndan deprem bölgesine destek! 7 bini aşkın öğrenciye kırtasiye seti dağıttı
YÖK'den "mazeret kayıt hakkı" açıklaması
YÖK'den "mazeret kayıt hakkı" açıklaması
Gürsel Tekin'den giriş yasağı! 30 kişilik liste verdi
Gürsel Tekin'den giriş yasağı! 30 kişilik liste verdi
Beklenen zam geldi! Yumurta fiyatlarına kallavi zam...
Beklenen zam geldi! Yumurta fiyatlarına kallavi zam...
Türkiye Finans "Görüntülü Destek" hizmetini devreye aldı
Türkiye Finans "Görüntülü Destek" hizmetini devreye aldı
Açıklamaları sonrası hedef olan Ezhel kendini tutamadı! İşte son paylaşımı...
Açıklamaları sonrası hedef olan Ezhel kendini tutamadı! İşte son paylaşımı...
Derin Talu'dan sabırları taşıran hareket: Havalimanına bikiniyle geldi!
Derin Talu'dan sabırları taşıran hareket: Havalimanına bikiniyle geldi!
Özgür Çelik: Partimizin yürüyüşü devam ediyor
Özgür Çelik: Partimizin yürüyüşü devam ediyor
Kuveyt Türk'ün Kampüs programı uluslararası Stevie ödülü kazandı
Kuveyt Türk'ün Kampüs programı uluslararası Stevie ödülü kazandı
Beko sürdürülebilir ve akıllı teknolojilerini tanıttı
Beko sürdürülebilir ve akıllı teknolojilerini tanıttı