Vakıf Katılım'a "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası" ödülü

Vakıf Katılım, Global Business Outlook (GBO) Awards 2025'te "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, İngiltere merkezli iş dünyası yayınlarından GBO Awards'ın 2025 ödül organizasyonunda Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası (Fastest Growing Participation Bank-Turkey 2025) seçildi.

"Performans", "inovasyon", "sektöre değer katma" ve "müşteri odaklılık" kriterlerine göre verilen ödül, Vakıf Katılım'ın performansını, vizyonunu ve istikrarlı büyümesini uluslararası alanda tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, katılım bankacılığı alanında referans kurum olma vizyonuyla hareket ettiklerini ve sektörün gelişiminde rol oynadıklarını ifade etti.

Üstlendikleri misyon ve sergiledikleri finansal performansın uluslararası sahada takdir görmesinin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Akben, "Vakıf geleneğinden aldığımız güçle önümüzdeki dönemde de müşteri memnuniyetini ve dijitalleşmeyi merkezine alan çalışmalarla ekonomideki büyümeyle birlikte biz de büyüyerek, hem sektörümüz hem de ülkemiz için sürdürülebilir, katma değeri yüksek faaliyetlerimize devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.