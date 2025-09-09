BIST 10.542
DOLAR 41,27
EURO 48,53
ALTIN 4.846,25
HABER /  EKONOMİ

Vakıf Katılım'a "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası" ödülü

Vakıf Katılım'a "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası" ödülü

Vakıf Katılım, Global Business Outlook (GBO) Awards 2025'te "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası" ödülüne layık görüldü.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, İngiltere merkezli iş dünyası yayınlarından GBO Awards'ın 2025 ödül organizasyonunda Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası (Fastest Growing Participation Bank-Turkey 2025) seçildi.

"Performans", "inovasyon", "sektöre değer katma" ve "müşteri odaklılık" kriterlerine göre verilen ödül, Vakıf Katılım'ın performansını, vizyonunu ve istikrarlı büyümesini uluslararası alanda tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, katılım bankacılığı alanında referans kurum olma vizyonuyla hareket ettiklerini ve sektörün gelişiminde rol oynadıklarını ifade etti.

Üstlendikleri misyon ve sergiledikleri finansal performansın uluslararası sahada takdir görmesinin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Akben, "Vakıf geleneğinden aldığımız güçle önümüzdeki dönemde de müşteri memnuniyetini ve dijitalleşmeyi merkezine alan çalışmalarla ekonomideki büyümeyle birlikte biz de büyüyerek, hem sektörümüz hem de ülkemiz için sürdürülebilir, katma değeri yüksek faaliyetlerimize devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 19 zanlı yakalandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 19 zanlı yakalandı
Uzak Şehir dizisinde sevindiren veda: Tepkilerin odağındaydı!
Uzak Şehir dizisinde sevindiren veda: Tepkilerin odağındaydı!
Bakan Yumaklı: 6 ilde daha hayvan pazarları faaliyete başladı...
Bakan Yumaklı: 6 ilde daha hayvan pazarları faaliyete başladı...
Türk Kızılayı'ndan deprem bölgesine destek! 7 bini aşkın öğrenciye kırtasiye seti dağıttı
Türk Kızılayı'ndan deprem bölgesine destek! 7 bini aşkın öğrenciye kırtasiye seti dağıttı
YÖK'den "mazeret kayıt hakkı" açıklaması
YÖK'den "mazeret kayıt hakkı" açıklaması
Gürsel Tekin'den giriş yasağı! 30 kişilik liste verdi
Gürsel Tekin'den giriş yasağı! 30 kişilik liste verdi
Beklenen zam geldi! Yumurta fiyatlarına kallavi zam...
Beklenen zam geldi! Yumurta fiyatlarına kallavi zam...
Türkiye Finans "Görüntülü Destek" hizmetini devreye aldı
Türkiye Finans "Görüntülü Destek" hizmetini devreye aldı
Açıklamaları sonrası hedef olan Ezhel kendini tutamadı! İşte son paylaşımı...
Açıklamaları sonrası hedef olan Ezhel kendini tutamadı! İşte son paylaşımı...
Derin Talu'dan sabırları taşıran hareket: Havalimanına bikiniyle geldi!
Derin Talu'dan sabırları taşıran hareket: Havalimanına bikiniyle geldi!
Özgür Çelik: Partimizin yürüyüşü devam ediyor
Özgür Çelik: Partimizin yürüyüşü devam ediyor
Kuveyt Türk'ün Kampüs programı uluslararası Stevie ödülü kazandı
Kuveyt Türk'ün Kampüs programı uluslararası Stevie ödülü kazandı