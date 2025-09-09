BIST 10.465
Uzak Şehir dizisinde sevindiren veda: Tepkilerin odağındaydı!

Uzak Şehir dizisinde sevindiren veda: Tepkilerin odağındaydı!

Kanal D'nin en sevilen dizisi Uzak Şehir, yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizinin sevilmeyen karakteri oyuncu kadrosundan ayrılıyor. Sosyal medyadaki yoğun eleştiriden rahatsız oluyordu, diziden çıktığını duyanların yorumları gündem oldu. Bakın diziye veda eden o isim kim...

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Yeni sezona kısa zaman kala oyuncu kadrosundan ayrılan o isim, karakterine gelen olumsuz yorumlardan oldukça rahatsız oluyordu. Diziden ayıldığını duyanlar, bu haberi sevinçle karşıladı. 

Uzak Şehir dizisinde sevindiren veda: Tepkilerin odağındaydı! - Resim: 0

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir dizisi, yeni sezona hazırlanırken kadrosunda önemli bir ayrılık yaşandı. Dizide 'Mine' karakterine hayat veren oyuncu Mine Kılıç, projeden ayrıldığını duyurdu.

Mardin'de çekilen ve Ayna Yapım imzası taşıyan dizide "Mine" karakterini canlandıran başarılı oyuncu Mine Kılıç, Uzak Şehir'den ayrıldı. Geçen sezon rolü nedeniyle sosyal medyada "metres" eleştirilerine maruz kalan Kılıç, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı daha önce dile getirmişti.

''Yorumlardan rahatsız oldu''

Oyuncu, kendisine ve yakın çevresine gelen olumsuz mesajlardan bıktığını belirterek, "Ülkemin gündeminde bunlar olurken şu story'i atmaktan gerçekten birazcık sizin adınıza ben utanıyorum ama artık 10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf tuhaf fotoğraflar, mesajlar atamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Uzak Şehir dizisinde sevindiren veda: Tepkilerin odağındaydı! - Resim: 1

''Kurtulduk!''

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala dizi setine veda eden Kılıç, pastalarla uğurlandı. Ancak izleyiciler bu ayrılığı olumlu karşıladı. Sosyal medyada "Helvasını kavursaydınız", "Haydi metres yallah", "Kurtulduk", "İnşallah daha kötüsü gelmez" gibi sert yorumlar yapıldı. Uzak Şehir, yeni sezonda Mine Kılıç'sız yoluna devam edecek.

