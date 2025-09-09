Gürsel Tekin'den giriş yasağı! 30 kişilik liste verdi

CHP'de sular durulmuyor. Son iddiaya göre Gürsel Tekin, CHP'nin eski İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş için 30 kişilik bir liste hazırladı. Bu listenin dışında kalan isimlerin binaya girmesine izin verilmiyor.

CHP yönetimi, il binasını Sarıyer’den Bahçelievler’e taşıma kararı aldı. MYK’nın bu kararı Yargıtay’a bildirildi ve Bahçelievler binası resmen CHP İstanbul İl Başkanlığı oldu.

Sarıyer’deki bina ise Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacak.

30 KİŞİLİK LİSTE

Sözcü'de yer alan habere göre kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'nin eski İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş için 30 kişilik bir liste hazırladı.

Bu listenin dışında kalan isimlerin binaya girmesi yasaklandı.

İstanbul’daki 400 bin, ülke genelindeki yaklaşık 2 milyon CHP’li, listede adı yoksa kendi partilerinin binasına giremeyecek.