Gürsel Tekin'den giriş yasağı! 30 kişilik liste verdi

CHP'de sular durulmuyor. Son iddiaya göre Gürsel Tekin, CHP'nin eski İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş için 30 kişilik bir liste hazırladı. Bu listenin dışında kalan isimlerin binaya girmesine izin verilmiyor.
CHP yönetimi, il binasını Sarıyer’den Bahçelievler’e taşıma kararı aldı. MYK’nın bu kararı Yargıtay’a bildirildi ve Bahçelievler binası resmen CHP İstanbul İl Başkanlığı oldu.
Sarıyer’deki bina ise Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacak.
30 KİŞİLİK LİSTE
Sözcü'de yer alan habere göre kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'nin eski İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş için 30 kişilik bir liste hazırladı.
Bu listenin dışında kalan isimlerin binaya girmesi yasaklandı.
İstanbul’daki 400 bin, ülke genelindeki yaklaşık 2 milyon CHP’li, listede adı yoksa kendi partilerinin binasına giremeyecek.
CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı
Partinin basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Merkezi tarafından, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binası hakkında kapatma kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, CHP'nin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi yapılıp, yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresinin İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildiği ifade edildi.