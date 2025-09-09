BIST 10.465
DOLAR 41,27
EURO 48,63
ALTIN 4.850,43

TIR'a arkadan çarptı! Otomobil resmen paramparça oldu, ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
TIR'a arkadan çarptı! Otomobil resmen paramparça oldu, ölenler var

Niğde'den feci bir kaza haberi geldi. Otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobilin hali görenleri dehşete düşürdü.

TIR'a arkadan çarptı! Otomobil resmen paramparça oldu, ölenler var - Resim: 1

Sazlıca mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran 51 AR 130 plakalı tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

14
TIR'a arkadan çarptı! Otomobil resmen paramparça oldu, ölenler var - Resim: 2

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

24
TIR'a arkadan çarptı! Otomobil resmen paramparça oldu, ölenler var - Resim: 3

Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

34
TIR'a arkadan çarptı! Otomobil resmen paramparça oldu, ölenler var - Resim: 4
44