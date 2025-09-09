TIR'a arkadan çarptı! Otomobil resmen paramparça oldu, ölenler var
Anadolu Ajansı
Niğde'den feci bir kaza haberi geldi. Otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobilin hali görenleri dehşete düşürdü.
Sazlıca mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran 51 AR 130 plakalı tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
