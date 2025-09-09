BIST 10.465
Açıklamaları sonrası hedef olan Ezhel kendini tutamadı! İşte son paylaşımı...

Ünlü rapçi Ezhel, son paylaşımıyla dikkat çekti. Daha önce "Türklüğümden Utanıyorum" ifadelerini kullanan ancak yanlış anlaşıldığı söyleyen Ezhel, "dur Sercan diyorum dur bir şey yazma. Ama ne yaparsam yapayım ülkeme üzülmekten kurtulamıyorum" dedi.

Hakkında davalar nedeniyle Türkiye'yi terk eden ünlü rapçi Ezhel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Siyasi açıklamalarıyla tartışmalara yol açan Ezhel yine son paylaşımıyla gündem olmayı başardı.

'ÜLKEMİN YÜZÜ NE ZAMAN GÜLECEK?'

Ezhel; 'Ya tatildeyim. Dur Sercan diyorum dur bir şey yazma. Ama ne yaparsam yapayım ülkeme üzülmekten kurtulamıyorum. Allah'ım keşke kanzilerin dediği gibi hain olaydım, ülkemi sevmez olaydım da her gün saatlerce ülkem için yanmayaydım.

Değil yurtdışında Mars'ta olsam yine içim soğumaz. Hangi gün hangi yıl gelecek de bir gün memlekette olan haksızları düşünmeden yatıp uyanacağım? Ne zaman gülecek benim ülkemin yüzü?' ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

