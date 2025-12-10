Hayatı film oluyor! Orhan Gencebay'dan gençlik itirafı...
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Orhan Gencebay'ın (81), hayatı film oluyor. Gencebay, filmde kendisini kimin canlandıracağına ilişkin açıklama yaptı.
Usta sanatçı Orhan Gencebay önceki akşam hayat arkadaşı Sevim Emre ile katıldıkları film galasında muhabirlere samimi açıklamalarda bulundu.
Gencebay'a, "Hayatınız film olsa başrolde kim olsun istersiniz?" sorusu yönetildi.
Halihazırda bir film projesi olduğunu dile getiren arabesk müziğin efsane ismi şöyle konuştu:
"ŞİMDİKİ HALİMİ BEN OYNAYACAĞIM"
"Şimdiki halimi ben oynayacağım. Gençliğimi oynayacak isim için arayış içindeyiz. Filmi kendim yapmak istiyorum ama henüz kesinleşmedi, üzerinde çalışıyoruz."
