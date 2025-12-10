Bülent Ersoy o ilanı görünce şaştı kaldı! Bakın Diva'nın neyini satışa çıkarmışlar
Güçlü sesi ve sahnedeki tavrıyla herkesin göz bebeği olan Bülent Ersoy, her yaptığıyla olay oluyor. Ersoy, bu sefer o ilanı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Diva'nın neyini satışa çıkarmışlar...
Her yaptığıyla olay olan Bülent Ersoy, sahnedeki tavrı ve güçlü sesiyle sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ersoy, bu sefer o ilana verdiği tepkiyle gündeme geldi. İlanı görünce neye uğradığını şaşırdı.
Bir tekne sahibi tarafından verilen ilanda "Tekne, Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesidir. 24 metre ahşaptır. İstanbul'dadır ve ticari evrakları uygundur" ibaresine yer verildi.
Ancak Ersoy'un batan teknesiyle ilgili geçmişte medyaya yansıyan böyle bir olayın olmaması nedeniyle sanatçıya soruldu.
"BİR İŞ İNSANINDAN ALMIŞTIM''
Günaydın'da yer alan habere göre Bülent Ersoy ilanı gördükten sonra büyük şaşkınlık yaşadı ve şu açıklamayı yaptı: