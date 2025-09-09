BIST 10.465
Türkiye Finans "Görüntülü Destek" hizmetini devreye aldı

Türkiye Finans, mobil uygulamasına entegre ettiği "Görüntülü Destek" hizmetiyle bireysel müşterilerine müşteri temsilcisiyle canlı görüşme imkanı sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda mobil uygulamasına entegre ettiği "Görüntülü Destek" hizmetini müşterilerinin kullanımına sundu.

Hizmetle müşteriler, mobil uygulama üzerinden gerçek müşteri temsilcileriyle canlı görüntülü görüşme yaparak bankacılık işlemlerini hızlı, güvenli ve kolay şekilde tamamlayabiliyor.

Türkiye Finans'ın yeni hizmeti sayesinde müşteriler, 08.30-23.30 saatleri arasında mobil uygulamaya giriş yaparak seçtikleri konu başlığına göre müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşmeye anlık olarak bağlanabiliyor.

Ayrıca Görüntülü Destek hizmetinde sunulan işaret dili desteği sayesinde dijital bankacılık herkes için daha erişilebilir hale geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, "müşteri deneyimini merkeze alan" hizmet anlayışıyla hayatı kolaylaştırmayı hedefleyen yeniliklere imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

Dijitalleşme projelerini, teknolojik altyapının güçlendirilmesinin yanı sıra müşterilerin bankayla etkileşimlerinde müşteri deneyimlerini zenginleştirecek tasarımlar üzerine inşa ettiklerini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme yatırımlarımızı yalnızca teknolojik altyapı odağında değil, aynı zamanda müşteri deneyim tasarımı ekseninde de şekillendiriyoruz. Görüntülü Destek hizmetimizle dijital bankacılığı daha kapsayıcı, empatik ve erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz. Özellikle dijital kanallardan işlem yapmak isteyen ancak yalnız kalmak istemeyen, gerçek bir kişiden yönlendirme bekleyen tüm müşterilerimiz için mobil uygulamamızda 'şubeye gitmeden şube kadar yakın' bir deneyim sunuyoruz. Bankamızın dijital yüzünü, gerçek bir yaşam temasıyla zenginleştiriyoruz."

