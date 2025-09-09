BIST 10.465
Beklenen zam geldi! Yumurta fiyatlarına kallavi zam...

Türkiye’nin önde gelen yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de son bir ayda fiyat artışları hızlandı. Okulların açılmasıyla birlikte toptan yumurta fiyatları 50 kuruşa kadar yükseldi.

Afyon ve Kayseri’de yumurta fiyatlarında son haftalarda dikkat çekici bir artış yaşandı. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte talepteki yükseliş, fiyatlara doğrudan yansıdı. 

Sektör temsilcileri, arz-talep dengesinin bozulmasının da fiyat artışında etkili olduğunu vurguluyor.

YUMURTAYA ZAM YANSINI 

Kayseri’de en yüksek artış yarka yumurtada görüldü. Geçtiğimiz haftalarda 3,60 liradan satılan yarka yumurta 4,10 liraya çıktı. Afyon’da da benzer bir tablo yaşandı; yarka yumurtanın tanesi 4,05 liradan 4,45 liraya yükseldi.

BUBLE VE DİĞER ÇELİTLERDEKİ SON DURUM 

Afyon’da duble yumurta 4,80 liradan 5,10 liraya, Kayseri’de ise 4,95 liradan 5,15 liraya çıktı. Yeni ana yumurtada da 40 kuruşluk artış dikkat çekti. Piliç ve klavuz yumurtada da 20 ila 40 kuruş arasında fiyat farkı oluştu.

FİYATLAR DAHA DA YÜKSELECEK Mİ?

Sektör temsilcileri, talebin artışına paralel olarak önümüzdeki dönemde yumurta fiyatlarında yeni zamların gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor. 

Tüketicilere ise “alışverişlerde dikkatli olun, fiyatlar daha da artabilir” çağrısı yapılıyor.

