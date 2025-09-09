BIST 10.465
DOLAR 41,27
EURO 48,63
ALTIN 4.850,43
HABER /  GÜNCEL

YÖK'den "mazeret kayıt hakkı" açıklaması

YÖK'den "mazeret kayıt hakkı" açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025-YKS’de bir programa yerleştiği halde mazereti nedeniyle kayıt yaptıramayan adayların 12 Eylül’e kadar kayıt hakkını kullanabileceğini duyurdu. Özvar, adaylara bu fırsatı kaçırmamaları çağrısında bulundu.

Abone ol

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen adaylara ilişkin açıklama yaptı.

Özvar, sosyal medya platformu NSosyal’daki hesabından yaptığı paylaşımda, mazeretli kayıt hakkının 12 Eylül 2025’e kadar geçerli olduğunu bildirdi.

Özvar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2025-YKS sonuçlarıyla yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamdaki adaylarımız, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak mazeretlerinin uygun bulunması halinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın, bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum.”

Mazeret nedeniyle kayıt yaptıramayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelere doğrudan başvurmaları gerekiyor. Kayıt işlemleri, adayların sunduğu mazeretlerin ilgili yükseköğretim kurumlarınca uygun bulunması halinde gerçekleştirilecek.

Özvar’ın açıklamasıyla birlikte, kayıt sürecini kaçıran öğrenciler için ek bir fırsat tanınmış oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Gürsel Tekin'den giriş yasağı! 30 kişilik liste verdi
Gürsel Tekin'den giriş yasağı! 30 kişilik liste verdi
Beklenen zam geldi! Yumurta fiyatlarına kallavi zam...
Beklenen zam geldi! Yumurta fiyatlarına kallavi zam...
Türkiye Finans "Görüntülü Destek" hizmetini devreye aldı
Türkiye Finans "Görüntülü Destek" hizmetini devreye aldı
Açıklamaları sonrası hedef olan Ezhel kendini tutamadı! İşte son paylaşımı...
Açıklamaları sonrası hedef olan Ezhel kendini tutamadı! İşte son paylaşımı...
Derin Talu'dan sabırları taşıran hareket: Havalimanına bikiniyle geldi!
Derin Talu'dan sabırları taşıran hareket: Havalimanına bikiniyle geldi!
Özgür Çelik: Partimizin yürüyüşü devam ediyor
Özgür Çelik: Partimizin yürüyüşü devam ediyor
Kuveyt Türk'ün Kampüs programı uluslararası Stevie ödülü kazandı
Kuveyt Türk'ün Kampüs programı uluslararası Stevie ödülü kazandı
Beko sürdürülebilir ve akıllı teknolojilerini tanıttı
Beko sürdürülebilir ve akıllı teknolojilerini tanıttı
"Ekrem İmamoğlu faktörü bütün her şeyi değiştirdi" iddiası! Canlı yayında açıkladı
"Ekrem İmamoğlu faktörü bütün her şeyi değiştirdi" iddiası! Canlı yayında açıkladı
Chat GPT'ye doktordan çok güvendi! Talihsiz adam az kalsın canından oluyordu...
Chat GPT'ye doktordan çok güvendi! Talihsiz adam az kalsın canından oluyordu...
Tekin'den 9 Eylül göndermesi: "Duruşun, umudun, mücadelenin simgesi..."
Tekin'den 9 Eylül göndermesi: "Duruşun, umudun, mücadelenin simgesi..."
Yolcu otobüsü trenle çarpıştı! 8 kişi öldü, 45 yaralı var
Yolcu otobüsü trenle çarpıştı! 8 kişi öldü, 45 yaralı var