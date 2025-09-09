YÖK'den "mazeret kayıt hakkı" açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025-YKS’de bir programa yerleştiği halde mazereti nedeniyle kayıt yaptıramayan adayların 12 Eylül’e kadar kayıt hakkını kullanabileceğini duyurdu. Özvar, adaylara bu fırsatı kaçırmamaları çağrısında bulundu.

Abone ol

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen adaylara ilişkin açıklama yaptı.

Özvar, sosyal medya platformu NSosyal’daki hesabından yaptığı paylaşımda, mazeretli kayıt hakkının 12 Eylül 2025’e kadar geçerli olduğunu bildirdi.

Özvar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2025-YKS sonuçlarıyla yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamdaki adaylarımız, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak mazeretlerinin uygun bulunması halinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın, bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum.”

Mazeret nedeniyle kayıt yaptıramayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelere doğrudan başvurmaları gerekiyor. Kayıt işlemleri, adayların sunduğu mazeretlerin ilgili yükseköğretim kurumlarınca uygun bulunması halinde gerçekleştirilecek.

Özvar’ın açıklamasıyla birlikte, kayıt sürecini kaçıran öğrenciler için ek bir fırsat tanınmış oldu.