Fitch THY'nin Air Europa hissesi almasını yorumladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Hava Yolları’nın (THY) Air Europa’da hisse almasının Türk şirketin Latin Amerika bölgesi ve İspanya’ya ağ erişimini güçlendireceğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, söz konusu satın almanın kaldıraç üzerinde minimum etkiyle İspanya ve Türkiye arasındaki yolcu ve hava kargo uçuş ağını destekleyeceği ve THY’ye hızla büyüyen Latin Amerika/Avrupa hava hatlarına açılma fırsatı sunacağı aktarıldı.

Açıklamada, “Air Europa, THY’den çok daha küçük olmakla birlikte, Güney Amerika rotalarında çok daha güçlüdür ve İspanya'nın Madrid-Barajas havalimanında ikinci en büyük konuma sahip olmanın avantajlarından yararlanmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

Air Europa'nın azınlık hisselerinin THY tarafından 300 milyon avroya satın alacağının anımsatıldığı açıklamada, düzenleyici kurumların onayına bağlı olarak satın almanın 6 ile 12 ay içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Fitch'in açıklamasında, THY, Air France KLM ve Lufthansa gibi büyük Avrupalı hava yolu şirketleri arasında azınlık hisseleri veya tamamlayıcı satın almalar yapma eğilimini sürdüğü ifade edilerek, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) hava yollarının konsolidasyonu için bir sonraki olası adayın TAP Air Portugal olduğu aktarıldı.

Öte yandan, THY tarafından 19 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Air Europa bünyesindeki azınlık payların devralınmasına yönelik bağlayıcı teklifinin Air Europa tarafından kabul edildiğini bildirilmişti.

