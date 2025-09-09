BIST 10.542
Finansal faaliyet harçlarına yüzde 50 zam

Cumhurbaşkanı Kararı ile bankacılık ve finans sektörüne ait maktu harç tutarları yeniden belirlendi. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Türkiye'de kurulacak bankalar için yıllık izin belgesi harcı 10 milyon 920 bin lirayı aştı.

Finansal faaliyetlerde uygulanacak maktu harç tutarları, Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden düzenlenerek Resmî Gazete'de yayımlandı. Karar, bankaların ve çeşitli finans kuruluşlarının ödeyeceği harçları artırarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Türkiye'de kurulacak bankalar ve yabancı bankaların Türkiye'de açtığı merkez şubeleri için ödenecek yıllık izin belgesi harcı 10 milyon 920 bin 660 liraya yükseltildi. Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek bankalar ve yabancı banka şubeleri de aynı harcı ödeyecek.

Bununla birlikte, tüm bankaların açtığı şubeler için belirlenen harçlar, şubenin bulunduğu belediyenin nüfusuna göre farklılık gösteriyor:

Nüfusu 5 bine kadar olan belediyelerde: 655 bin 230 lira
Nüfusu 5 bin ila 25 bin arasında olan belediyelerde: 1 milyon 965 bin 710 lira
Nüfusu 25 binden fazla olan belediyeler ve serbest bölgelerde: 2 milyon 620 bin 955 lira

