DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşecek

DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşecek

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partilerinden bir heyetin önümüzdeki hafta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin üst düzey isimlerinden oluşacak bir heyetin, önümüzdeki hafta İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından yapılan resmi açıklamada, uzun bir aranın ardından gerçekleşmesi planlanan ziyaretin detaylarına yer verildi. Doğan, partinin yetkili kurullarında alınan karar doğrultusunda, İmralı Adası'na bir ziyaret gerçekleştirileceğini kamuoyuna bildirdi.

