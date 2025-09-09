Ekonomik kriz onları da vurdu: Türkiye'nin 3 devi iflas etti!

Dünya'nın etkisi altında olduğu ekonomik kriz, Türkiye'nin 3 dev firmasını da vurdu. İstanbul, Ankara ve Konya'daki bu 3 büyük firma, küresel ekonomik krizden nasibini alarak iflas bayraklarını çekti. Firmalar arasında o isim de var...

Küresel ekonomik kriz, Dünya'nın birçok yerinde etkisini göstermeye devam ederken, büyük firmaları da sallamaya hatta devirmeye başladı. Türkiye'de faaliyet gösteren 3 büyük firmaya da iflas bayrağı çektiren kriz, binlerce insanı işsiz bırakmaya yetti.

Türkiye'nin üç büyük kentinde uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü şirketler ekonomik sıkıntıları aşamayarak iflas etti. İstanbul'da Ak Sav İnşaat Hafriyat, Ankara'da Portex Grup İnşaat ve Konya'da mobilya sektörünün önde gelen markalarından Zenio için mahkemelerden peş peşe iflas kararları geldi.

İSTANBUL'DAKİ AK SAV İNŞAAT İFLAS ETTİ

15 yılı aşkın süredir sektörde yer alan Ak Sav İnşaat Hafriyat'ın konkordato talebi reddedildi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 02 Eylül 2025 tarihli kararıyla şirketin iflasını saat 15.05 itibarıyla açtı. Tedbirler kaldırılırken, konkordato komiser heyetinin görevi sonlandırıldı. İflas işlemleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde başlatıldı.

ANKARA'DA FAALİYET GÖSTEREN PORTEX İNŞAAT TARİHE KARIŞTI

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Portex Grup İnşaat'ın konkordato davasında feragat nedeniyle talebi reddetti. 04 Eylül 2025'te saat 12.09'da şirketin iflasına karar verildi. Daha önce verilen mühlet kararları hükümsüz kaldı, tüm tedbirler kaldırıldı ve komiserler kurulunun görevine son verildi. Alacaklıların haklarını iflas masası üzerinden aramaları gerekecek.

KONYA'DA ZENİO MOBİLYA İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Zenio Mobilya'nın açtığı konkordato davasını reddederek şirketin iflasına hükmetti. Daha önce tanınan geçici mühlet ve ihtiyati tedbirler kaldırıldı, konkordato komiserinin görevi sonlandırıldı. Şirket için Konya 1. İcra Müdürlüğü bünyesinde iflas masası oluşturuldu.

3 DEV ŞİRKET BİRDEN BATTI

Farklı şehirlerde kendi alanlarında güçlü konumda olan üç şirketin iflası, ekonomik sıkıntıların geldiği noktayı ortaya koydu. Mahkeme kararlarıyla birlikte konkordato süreçleri sona erdi, alacaklıların haklarını iflas masaları üzerinden takip etmesi gerekecek.