Galatasaray resmen duyurdu! Victor Osimhen'den kötü haber

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

EYÜPSPOR MAÇINDA YOK

Yıldız golcü, Süper Lig'in 5.haftasında 13 Eylül Cumartesi günü Eyüpspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.