Fener'den sonra gözler üzerindeydi: Jose Mourinho'nun yeni takımı belli

Fenerbahçe'nin son teknik direktörü Jose Mourinho'nun bir başka takım arayışı devam ediyordu. Portekizli teknik adamın yeni takımı yavaş yavaş netleşiyor. Bakın hangi takım, Mourinho'ya teklif götürme eşiğinde...

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle yolunu ayırdıktan sonra sıradaki takımının hangisi olacağı merak ediliyordu. İngiltere takımından gelen habere göre Mourinho'nun yeni takımı belli olmak üzere...

Premier League ekibi Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdı. İngiliz basını, Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun kulübün gündemindeki adaylardan biri olduğunu yazdı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Nottingham Forest, yeni teknik direktör için 2 aday belirledi. Söz konusu iki adaydan birinin Tottenham ile yollarını ayıran Ange Postecoglou olduğu kaydedildi. Postecoglou'nun görev için favori olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun da Nottingham Forest'ın 2 adayından biri olduğu kaydedildi. Alman basınına göre ise Fenerbahçe ile adı anılan Domenico Todesco'nun da adaylardan biri olduğu kaydedildi.

