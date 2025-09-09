Kritik görüşme sonrası Hikmet Çetin'den flaş açıklama: Kılıçdaroğlu sokağa çıkamaz

Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü. Görüşme sonrası gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül'de partinin başına geçip geçmeyeceği sorusuna Çetin, "Hiçbir şey söylemiyor, konuşmuyor. Partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum. Ama çok kötü olur. Sokağa çıkamaz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ekol TV muhabiri Selda Güneysu'nun aktardığına göre, eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan görüşme, beklenenden kısa sürerek 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Hikmet Çetin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Görüşmede, Hikmet Çetin'in Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) son durumu, özellikle İstanbul İl Yönetimi'ne geçici heyet atanmasına ilişkin görüşlerini Feti Yıldız'a aktardığı belirtildi. Çetin, bu konuda bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Öte yandan, Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı İmralı'yı ziyaret açıklaması da soruldu. Çetin, bu konuyu Yıldız ile görüşmediklerini, ancak önce komisyonda bazı isimlerin dinlenmesi gerektiğini söyledi.

"KILIÇDAROĞLU SOKAĞA ÇIKAMAZ"

Basın mensuplarının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül'de partinin başına geçip geçmeyeceği sorusuna Çetin, "Hiçbir şey söylemiyor, konuşmuyor. Partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum. Ama çok kötü olur. Sokağa çıkamaz, yıllardır Ecevit'ten sonra çok çalışkan, özverili, çok cesur bir lider buldu CHP" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Çetin'in Feti Yıldız ile görüşmesinde MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında da önemli değerlendirmeler yaptığı belirtildi. Çetin'in, Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki çağrısıyla 100 yıllık bir sorunun çözüme ulaşacağını düşündüğünü ve bu konuda oldukça umutlu olduğunu dile getirdiği ifade edildi.