BIST 10.542
DOLAR 41,27
EURO 48,53
ALTIN 4.846,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da korku dolu anlar! Büyükbaş hayvan yüklü tırda yangın çıktı

Adana'da korku dolu anlar! Büyükbaş hayvan yüklü tırda yangın çıktı

Adana'da büyükbaş hayvan yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abone ol

Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde seyir halindeki 63 ADE 887 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SÜRÜCÜ PANİK YAŞADI

Alevleri fark eden sürücü, dorsenin kapağını açarak hayvanların araçtan çıkmasını sağladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR KULLANILMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kritik görüşme sonrası Hikmet Çetin'den flaş açıklama: Kılıçdaroğlu sokağa çıkamaz
Kritik görüşme sonrası Hikmet Çetin'den flaş açıklama: Kılıçdaroğlu sokağa çıkamaz
Fener'den sonra gözler üzerindeydi: Jose Mourinho'nun yeni takımı belli
Fener'den sonra gözler üzerindeydi: Jose Mourinho'nun yeni takımı belli
Özgür Özel Financial Times'a konuştu: Hayatı durduracak eylemler yapabiliriz
Özgür Özel Financial Times'a konuştu: Hayatı durduracak eylemler yapabiliriz
Galatasaray resmen duyurdu! Victor Osimhen'den kötü haber
Galatasaray resmen duyurdu! Victor Osimhen'den kötü haber
Ekonomik kriz onları da vurdu: Türkiye'nin 3 devi iflas etti!
Ekonomik kriz onları da vurdu: Türkiye'nin 3 devi iflas etti!
DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşecek
DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşecek
Fitch THY'nin Air Europa hissesi almasını yorumladı
Fitch THY'nin Air Europa hissesi almasını yorumladı
Gaziantep'te korkunç olay! Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Gaziantep'te korkunç olay! Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Finansal faaliyet harçlarına yüzde 50 zam
Finansal faaliyet harçlarına yüzde 50 zam
Kaftancıoğlu'ndan Tarık Toros'a 'kayyum' tepkisi: Ulan FETÖ'cü yavşak...
Kaftancıoğlu'ndan Tarık Toros'a 'kayyum' tepkisi: Ulan FETÖ'cü yavşak...
Afganistan'ın batısında patlama! Aynı aileden 8 kişi yaşamını yitirdi...
Afganistan'ın batısında patlama! Aynı aileden 8 kişi yaşamını yitirdi...
Vakıf Katılım'a "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası" ödülü
Vakıf Katılım'a "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası" ödülü