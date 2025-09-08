BIST 10.446
DOLAR 41,26
EURO 48,50
ALTIN 4.824,02
HABER /  EKONOMİ

TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor

TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5 Eylül ile biten haftada yaklaşık 180,2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerinin, üst üste ikinci haftada da artış kaydederek yeni bir tarihi zirveye ulaştığı hesaplandı. Piyasaların yakından takip ettiği rezervlerdeki pozitif seyrin devam ettiği ve 180 milyar dolar eşiğinin aşıldığı belirtiliyor.

BİR HAFTADA 1,88 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

ForInvest Haber tarafından TCMB'nin öncü verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5 Eylül 2025 ile sona eren haftada önemli bir artış gösterdi. Bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık 1,88 milyar dolarlık bir artış yaşayan rezervlerin, yeni rekor seviyesine ulaştığı öngörülüyor.

Bu artışla birlikte, 29 Ağustos haftasında 178,4 milyar dolar ile tarihi zirvesini gören toplam rezervlerin, 5 Eylül haftası itibarıyla yaklaşık 180,2 milyar dolara yükselerek kendi rekorunu tazelediği hesaplandı. Bu rakam, TCMB rezervlerinde ulaşılan en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

