Aytemiz, Vaay kullanıcılarına avantajlı şehre dönüş kampanyası sunuyor

Aytemiz, artan ulaşım hareketliliğine paralel olarak Şehre Dönüş Kampanyası kapsamında 21 Eylül'e kadar yüzde 4 avantajlı akaryakıt alım fırsatı sunuyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz tatilinin sona ermesi ve ülke genelinde yaklaşık 20 milyon öğrencinin okula dönmesiyle artan trafik hareketliliğini göz önünde bulunduran Aytemiz, sürücülerin hayatını Aytemiz Vaay mobil uygulaması ile kolaylaştırmayı hedefliyor.

8-21 Eylül tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında Aytemiz Vaay kullanıcıları, akaryakıt alımlarında hızlı ve temassız ödeme kolaylığıyla anında yüzde 4 indirimden faydalanacak.

Ayrıca, Aytemiz Vaay, uygulama içerisinde en yakın Aytemiz istasyonunu bulma, istasyonda ödeme sırası beklemeden akaryakıt alma ve araçtan inmeden mobil ödeme yapma imkanı sunuyor. Sürücüler mobil uygulamada Aytemiz ON 7/24 Marketlerdeki kampanyalardan ve avantajlı iş birliklerinden de faydalanabiliyor.