İstanbul barajları alarm vermeye devam ediyor

İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranında düşüş devam ediyor. Yetersiz yağışlar nedeniyle barajlardaki ortalama doluluk oranı, 30 Haziran'da yüzde 66,23 iken, bugün itibarıyla yüzde 36,94'e geriledi. En yüksek doluluk yüzde 57,81 ile Elmalı Barajı'nda, en düşük doluluk ise yüzde 13,47 ile Kazandere Barajı'nda kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyelerinde düşüş alarm veriyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 36.94 olarak ölçüldü.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 57.81 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 13.47 ile Kazandere Barajı oldu.

İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 22.26

Büyükçekmece Barajı yüzde 39.29

Darlık Barajı yüzde 50.05

Elmalı Barajı yüzde 57.81

Istrancalar Barajı yüzde 21.05

Kazandere Barajı yüzde 13.47

Pabuçdere Barajı yüzde 27.06

Sazlıdere Barajı yüzde 36.11

Terkos Barajı yüzde 42.61

Ömerli Barajı yüzde 31.05