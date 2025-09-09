Karabük'te trafik kazası!

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Abone ol
M.K. idaresindeki 34 CBT 504 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı köyü yakınlarında L.H. yönetimindeki 06 DYK 534 plakalı otomobille çarpıştı.
SÜRÜCÜLER YARALANDI
Kazada sürücüler ile 06 DYK 534 plakalı otomobildeki M.D, A.H, L.H. ve D.H. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKE BULUNMUYOR
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yapılan kontrollerde 06 DYK 534 plakalı otomobilin sürücüsü L.H'nin ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.