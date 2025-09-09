BIST 10.587
DOLAR 41,28
EURO 48,46
ALTIN 4.841,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Karabük'te trafik kazası!

Karabük'te trafik kazası!

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Abone ol

M.K. idaresindeki 34 CBT 504 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı köyü yakınlarında L.H. yönetimindeki 06 DYK 534 plakalı otomobille çarpıştı.

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Kazada sürücüler ile 06 DYK 534 plakalı otomobildeki M.D, A.H, L.H. ve D.H. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKE BULUNMUYOR

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde 06 DYK 534 plakalı otomobilin sürücüsü L.H'nin ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
2026'dan itibaren okullarda akıllı telefon yasaklanacak
2026'dan itibaren okullarda akıllı telefon yasaklanacak
Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!
Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Survivor Yunus'tan Manifest Grubu yorumu! İşte olay sözler...
Survivor Yunus'tan Manifest Grubu yorumu! İşte olay sözler...
TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor
TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor
Kırşehir'de 58 yıllık kadastro davası sonuçlandı: 38 kişi öldü, 156 mirasçı ortaya çıktı
Kırşehir'de 58 yıllık kadastro davası sonuçlandı: 38 kişi öldü, 156 mirasçı ortaya çıktı
Denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 5 gündür sürüyor
Denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 5 gündür sürüyor
Aytemiz, Vaay kullanıcılarına avantajlı şehre dönüş kampanyası sunuyor
Aytemiz, Vaay kullanıcılarına avantajlı şehre dönüş kampanyası sunuyor
Allianz Türkiye'de üst düzey atamalar
Allianz Türkiye'de üst düzey atamalar
Zeki Şen ve Erkan Narsap, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda!
Zeki Şen ve Erkan Narsap, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda!
İstanbul barajları alarm vermeye devam ediyor
İstanbul barajları alarm vermeye devam ediyor
Adana'da korku dolu anlar! Büyükbaş hayvan yüklü tırda yangın çıktı
Adana'da korku dolu anlar! Büyükbaş hayvan yüklü tırda yangın çıktı