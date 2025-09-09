BIST 10.587
DOLAR 41,28
EURO 48,46
ALTIN 4.841,67
HABER /  DÜNYA

2026'dan itibaren okullarda akıllı telefon yasaklanacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2026'dan itibaren okullarda akıllı telefon yasaklanacak

İsveç hükümeti, 2026 yılında ilk ve orta dereceli okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklanması kararı aldı.

Abone ol

İsveç Eğitim Bakanı Simona Mohamsson, İsveç resmi radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, ülke genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 2026'dan itibaren akıllı cep telefonlarının kullanılmasının yasaklanması kararı aldıklarını söyledi.

Mohamsson, kararın 2026'da yürürlüğe gireceğini ve yasağın teneffüslerde de uygulanacağını ifade etti.

Hükümetin öneriyi hayata geçirmek için 10 milyon dolar bütçe ayırdığına dikkati çeken Mohamsson, "Öğrenciler, Tiktok'a girip zaman israfı yapacağına, teneffüslerde arkadaşlarıyla vakit geçirmekten veya futbol oynamaktan keyif almayı öğrenmeli." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!
Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Survivor Yunus'tan Manifest Grubu yorumu! İşte olay sözler...
Survivor Yunus'tan Manifest Grubu yorumu! İşte olay sözler...
TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor
TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor
Kırşehir'de 58 yıllık kadastro davası sonuçlandı: 38 kişi öldü, 156 mirasçı ortaya çıktı
Kırşehir'de 58 yıllık kadastro davası sonuçlandı: 38 kişi öldü, 156 mirasçı ortaya çıktı
Denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 5 gündür sürüyor
Denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 5 gündür sürüyor
Aytemiz, Vaay kullanıcılarına avantajlı şehre dönüş kampanyası sunuyor
Aytemiz, Vaay kullanıcılarına avantajlı şehre dönüş kampanyası sunuyor
Allianz Türkiye'de üst düzey atamalar
Allianz Türkiye'de üst düzey atamalar
Zeki Şen ve Erkan Narsap, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda!
Zeki Şen ve Erkan Narsap, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda!
İstanbul barajları alarm vermeye devam ediyor
İstanbul barajları alarm vermeye devam ediyor
Adana'da korku dolu anlar! Büyükbaş hayvan yüklü tırda yangın çıktı
Adana'da korku dolu anlar! Büyükbaş hayvan yüklü tırda yangın çıktı
Kritik görüşme sonrası Hikmet Çetin'den flaş açıklama: Kılıçdaroğlu sokağa çıkamaz
Kritik görüşme sonrası Hikmet Çetin'den flaş açıklama: Kılıçdaroğlu sokağa çıkamaz