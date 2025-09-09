BIST 10.472
İzmir'de korkunç kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde 4 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yazıbaşı Mahallesi Işıklar mevkisinde S.Ç. (19) idaresindeki 09 HR 745 plakalı otomobil, M.Ö. (26) yönetimindeki 41 AST 377 plakalı otomobil, Y.B'nin (39) kullandığı 09 DR 013 plakalı otomobil ve S.Ç. (26) idaresindeki 35 COM 412 plakalı otomobil ile Hüseyin Tekgül'ün (54) kullandığı motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosikletin sürücüsü Tekgül, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

