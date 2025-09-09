BIST 10.472
DOLAR 41,27
EURO 48,46
ALTIN 4.841,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü, baldızını yaraladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü, baldızını yaraladı

Afyonkarahisar'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü, baldızını silahla, bacanağını da kabzayla yaraladı.

Abone ol

Örnekevler Mahallesi'nde yaşanan olayda M.T, yolda karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi K.T, kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç'yi silahla vurdu. Şüpheli, bacanağı R.Ç'yi de silahın kabzasıyla vurarak yaraladı.

Dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü, baldızını yaraladı - Resim: 0

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan K.T. ile E.K. hayatını kaybetti.Saldırıda yaralanan A.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü, baldızını yaraladı - Resim: 1

Şüpheli M.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de korkunç kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de korkunç kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Vikingler'in yıldız oyuncusu Gazze'ye gidiyor: ''Sessiz kalmak seçenek değil!''
Vikingler'in yıldız oyuncusu Gazze'ye gidiyor: ''Sessiz kalmak seçenek değil!''
İsrail'den Katar'ın başkenti Doha'da Hamas üyelerine suikast çok sayıda patlama oldu
İsrail'den Katar'ın başkenti Doha'da Hamas üyelerine suikast çok sayıda patlama oldu
Ange Postecoglou'nun yeni takımı resmen açıklandı
Ange Postecoglou'nun yeni takımı resmen açıklandı
Gençlerbirliği'nde istifa! 1,5 yıldır görev yapıyordu
Gençlerbirliği'nde istifa! 1,5 yıldır görev yapıyordu
İspanya İsrail'e karşı harekete geçti 9 maddelik yaptırım devreye girdi
İspanya İsrail'e karşı harekete geçti 9 maddelik yaptırım devreye girdi
Karabük'te trafik kazası!
Karabük'te trafik kazası!
2026'dan itibaren okullarda akıllı telefon yasaklanacak
2026'dan itibaren okullarda akıllı telefon yasaklanacak
Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!
Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Survivor Yunus'tan Manifest Grubu yorumu! İşte olay sözler...
Survivor Yunus'tan Manifest Grubu yorumu! İşte olay sözler...
TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor
TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor