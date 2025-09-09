BIST 10.472
DOLAR 41,27
EURO 48,46
ALTIN 4.841,71
HABER /  GÜNCEL

Vikingler'in yıldız oyuncusu Gazze'ye gidiyor: ''Sessiz kalmak seçenek değil!''

Vikingler'in yıldız oyuncusu Gazze'ye gidiyor: ''Sessiz kalmak seçenek değil!''

İsrail, Gazze'deki soykırıma hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli farkındalık çalışmaları yapılırken, Vikingler'in yıldız oyuncusundan taktir edilecek hareket geldi.

Abone ol

Dünyaca ünlü Vikingler dizisinin o oyuncusu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkıyor. Küresel Sumud Filosu'na dünyaca ünlü dizi "Vikingler"deki Floki rolüyle tanınan İsveçli oyuncu Gustaf Skarsgård da katılacak.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargo bütün insanlığın vicdanını sızlatırken, Küresel Sumud Filosu İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye gitmeye hazırlanıyor.

FİLOYA DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU DA KATILACAK

10 Eylül'de yola çıkacak filo için dikkat çeken bir haber geldi.İsveçli ünlü oyuncu Gustaf Skarsgård, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na (Freedom Flotilla Coalition) katılacağını duyurdu.

"SESSİZ KALKMAK ARTIK BİR SEÇENEK DEĞİL"

Skarsgård, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, insanlık dramının sürdüğü Gazze'ye destek vermek için filoya katıldığını belirterek, "Sessiz kalmak artık bir seçenek değil" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, dünya genelindeki vicdan sahibi insanların bu konuda seslerini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'den Katar'ın başkenti Doha'da Hamas üyelerine suikast çok sayıda patlama oldu
İsrail'den Katar'ın başkenti Doha'da Hamas üyelerine suikast çok sayıda patlama oldu
Ange Postecoglou'nun yeni takımı resmen açıklandı
Ange Postecoglou'nun yeni takımı resmen açıklandı
Gençlerbirliği'nde istifa! 1,5 yıldır görev yapıyordu
Gençlerbirliği'nde istifa! 1,5 yıldır görev yapıyordu
İspanya İsrail'e karşı harekete geçti 9 maddelik yaptırım devreye girdi
İspanya İsrail'e karşı harekete geçti 9 maddelik yaptırım devreye girdi
Karabük'te trafik kazası!
Karabük'te trafik kazası!
2026'dan itibaren okullarda akıllı telefon yasaklanacak
2026'dan itibaren okullarda akıllı telefon yasaklanacak
Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!
Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Survivor Yunus'tan Manifest Grubu yorumu! İşte olay sözler...
Survivor Yunus'tan Manifest Grubu yorumu! İşte olay sözler...
TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor
TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor
Kırşehir'de 58 yıllık kadastro davası sonuçlandı: 38 kişi öldü, 156 mirasçı ortaya çıktı
Kırşehir'de 58 yıllık kadastro davası sonuçlandı: 38 kişi öldü, 156 mirasçı ortaya çıktı
Denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 5 gündür sürüyor
Denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 5 gündür sürüyor