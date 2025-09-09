Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu.

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenerek Avrupa kupalarına Avrupa Ligi'nden devam edecek olunmasının ardından teknik heyet konusunda da karar alınmıştı.

Fenerbahçe yönetim kurulu ile Teknik Direktör Jose Mourinho arasında yapılan görüşme sonrası yollar ayrılmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe'de yeni çalıştırıcı belli oldu.

Sarı-lacivertliler, 39 yaşındaki Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdiğini duyurdu.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

YARDIMCISI GÖKHAN GÖNÜL

Yeni teknik adamın yardımcılığını ise uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve takım kaptanlığı da yapan Gökhan Gönül üstlenecek.

İmza törenine ilişkin detayların daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE DOMENICO TEDESCO GETİRİLMİŞTİR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco

Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.

2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır.

Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır.

Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü