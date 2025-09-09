BIST 10.472
İsrailli asker evinde ölü bulundu! Düğün gününde intihar...

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken orduda intihar vakaları endişe verici boyuta ulaştı. Rehovot kentinde bir yedek asker düğün gününde evinde ölü bulundu; olayın intihar olduğu açıklandı.

İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimi ve işgal planı sürerken İsrail ordusunda kırılmalar yaşanıyor.  İsrail'in orta kesiminde bulunan Rehovot kentinde İsrailli bir yedek askerin düğün gününde intihar ettiği belirtildi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU 

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, 31 yaşındaki İsrailli bir yedek asker, düğün gününde evinde ölü bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, söz konusu askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

"OLAY ENDİŞE VERİCİ"

Bu olayın İsrail ordusundaki intihar vakalarının artması konusunda endişe verdiği aktarıldı.

İsrail Parlamentosu Alt Komitesi, ağustos ayında, Gazze'de İsrail soykırımının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunda, özellikle yedek askerler arasında intihar vakalarında endişe verici bir artış yaşanmasını ele aldı.

"DESTEK HİZMETLERİ GENİŞLETİLSİN"

İsrail ordusu konuya ilişkin verileri sunarak, bu olgunun azaltılması için destek hizmetlerinin genişletilmesini ve yeni girişimlerin başlatılmasını talep etti.

Gazete söz konusu askerin intiharının nedenini açıklamamış olsa da, İsrail ordusunun Ağustos ayında yayımladığı bir araştırmaya göre, önceki vakaların çoğu, askerlerin Gazze Şeridi’nde çatışmalar sırasında maruz kaldıkları zor koşullardan kaynaklanıyor.

2025 YILINDA 18 ASKER İNTİHAR ETTİ 

İsrail devlet televizyonu KAN, bu ayın başında, "yılın başından bu yana intihar eden asker sayısının 18'e ulaştığını" bildirdi. Haaretz'e göre, temmuz ayında yedi İsrail askeri intihar etti.

