SPOR

12 Dev Adam yarı finalde!

12 Dev Adam yarı finalde!

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya’yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Türkiye, final için Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Son olarak İsveç'i mağlup edip EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükselen 12 Dev Adam, bu aşamada karşılaştığı Polonya'yı turnuvanın dışına iterek yarı finale çıktı.

Müsabakayı 12 Dev Adam, 91-77 kazandı. Türkiye, yarı finalde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TÜRKİYE - POLONYA 

İLK PERİYOT: Türkiye 19-19 Polonya
İKİNCİ PERİYOT: Türkiye 46-32 Polonya
ÜÇÜNCÜ PERİYOT: Türkiye 65-50 Polonya 
DÖRDÜNCÜ PERİYOT: Türkiye  Polonya

ALPEREN'DEN TARİHE GEÇEN TRIPLE-DOUBLE!

Alperen Şengün, Polonya karşısında sergilediği etkileyici performansını triple-double ile taçlandırdı. Şengün, turnuva tarihinde triple-double yapan beşinci oyuncu olurken bunu yapan ilk Türk basketbolcu oldu.

