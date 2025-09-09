Uğurcan Çakır Galatasaray formasını giydi

Galatasaray, X üzerinden Uğurcan Çakır'ın formalı fotoğraflarını paylaştı.

Galatasaray, yeni transfer Uğurcan Çakır'ın formalı fotoğraflarını yayınladı. Galatasaray, Trabzonspor'un formasını giyen kaleci Uğurcan Çakır'ı 33 milyon euro bonservis ücretiyle renklerine bağladı.

Ayrıca, anlaşmada 3 milyon euroluk "şarta bağlı bonus" maddesi bulunuyor.

Trabzonpor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Galatasaray Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon avro garanti bedel ve 3 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon avro ödeme yapacaktır."