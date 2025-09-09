BIST 10.486
İsrail'in Katar'daki saldırısına Türkiye'den kınama: İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır

İsrail, Katar'daki patlamaların ardından yer ismi belirtmeden, Hamas liderlerini hedef alan suikast düzenlediklerini duyurdu. Saldırının ardından AK Parti'den ve Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki geldi.

Son olarak Katar'ın başkenti Doha'yı hedef alan İsrail, saldırıların müzakere için Doha'da bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu söyledi..

Yaşanılan gelişme sonrası Katar, arabuluculuktan çekilirken Türkiye'den peş peşe kınama mesajları geldi.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırıyı kınayarak, "Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz. Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail'in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir. Bu saldırıyla beraber, İsrail'in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır.

"TÜRKİYE KATAR'IN YANINDA"

Türkiye'nin Katar'ın yanında yer aldığı belirtilen açıklamada, "Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız. Uluslararası topluma İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" denildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

İsrail'e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

İsrail’in Katar’da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir.

Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir.

Dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz.

İsrail’in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir.

Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp, ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir.

İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır.

