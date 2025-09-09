BIST 10.486
DOLAR 41,26
EURO 48,34
ALTIN 4.816,80
HABER /  POLİTİKA

Burhanettin Duran’dan İsrail saldırısına tepki

Burhanettin Duran’dan İsrail saldırısına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını sosyal medya üzerinden kınadı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran NSosyal hesabından İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısı tepki gösterdi.

Saldırıyı en güçlü şekilde kınayan Duran, paylaşımında şunları ifade etti:

"Devlet geleneğinden uzak bu saldırı, uluslararası hukuku, Katar'ın egemenliğini ve insanlık vicdanını açıkça ihlal etmekte olup, bölgede barış ve istikrar için atılan tüm çabaları baltalamaktadır. Aynı zamanda İsrail'in barış değil, soykırıma ve masum kanı akıtmaya devam etmek istediğinin bir göstergesidir. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı, hukukun ve adaletin yanında durmalıdır. Bu barbarlık karşısında birlik olup, barışın hakim olacağı bir gelecek için ortak irade ortaya koyulmalıdır. Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı mücadelesinin ve ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan, dost ve kardeş ülke Katar'ın yanındayız"

ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji'den son tahmin: Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
Meteoroloji'den son tahmin: Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
Netanyahu yönetimi hukuk dışı eylemlerine yenilerini eklemeye devam ediyor
Netanyahu yönetimi hukuk dışı eylemlerine yenilerini eklemeye devam ediyor
Berlin'de 2 elektrik direğinde çıkan yangın sonucu 50 bin hane ve işyeri elektriksiz kaldı
Berlin'de 2 elektrik direğinde çıkan yangın sonucu 50 bin hane ve işyeri elektriksiz kaldı
Beykoz Belediyesi'nin CHP'li Başkan Vekili istifa etti
Beykoz Belediyesi'nin CHP'li Başkan Vekili istifa etti
Mahmut Tanal, provokasyona devam ediyor! Şimdi de polisleri açıkça kameraya aldı
Mahmut Tanal, provokasyona devam ediyor! Şimdi de polisleri açıkça kameraya aldı
İsrailli gazeteciden Türkiye'ye alçak tehdit: Bugün Katar, yarın Türkiye
İsrailli gazeteciden Türkiye'ye alçak tehdit: Bugün Katar, yarın Türkiye
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Manifest Grubundan ilk açıklama geldi
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Manifest Grubundan ilk açıklama geldi
YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı!
YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı!
12 Dev Adam yarı finalde!
12 Dev Adam yarı finalde!
Uğurcan Çakır Galatasaray formasını giydi
Uğurcan Çakır Galatasaray formasını giydi
İsrail'in Katar'daki saldırısına Türkiye'den kınama: İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır
İsrail'in Katar'daki saldırısına Türkiye'den kınama: İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu