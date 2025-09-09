BIST 10.486
İsrailli gazeteciden Türkiye'ye alçak tehdit: Bugün Katar, yarın Türkiye

İsrail’in Katar'ın başkenti Doha’da Hamas bürosunu hedef aldığı saldırıda Hamas liderleri kurtuldu. Saldırının ardından sık sık Türkiye aleyhinde konuşan İsrailli gazeteci Masri, “Bugün Katar, yarın Türkiye” diyerek Türkiye'yi tehdit etti.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas bürosuna saldırı gerçekleştirdi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna göre Hamas kaynakları, liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu açıkladı. Al Jazeera'nın Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Doha'da Hamas'ın lider kadrosunun toplantı yaptığı merkezi hedef aldığı belirtildi.

TÜRKİYE'YE KARŞI ALÇAK TEHDİT

Saldırının ardından İsrail’den Türkiye’ye yönelik tehdit içerikli açıklamalar geldi. İbrani Üniversitesi Öğretim Üyesi Meir Masri, Türkiye'yi tehdit eden paylaşım yaptı. X hesabından paylaşım yapan Masri, "Bugün Katar, yarın Türkiye" ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniyye'nin fotoğrafını paylaştı.

İsrailli gazeteciden Türkiye'ye alçak tehdit: Bugün Katar, yarın Türkiye - Resim: 0

