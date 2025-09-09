CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile görüşecek

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kayyum krizi sürerken, partisinin kuruluş yıl dönümünde Beykoz Belediyesi'nden gelen istifayla sarsılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cuma günü Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği öğrenildi.

Belediyelerinin yolsuzluklarıyla konuşulan CHP'de gözler; İstanbul İl Kongresi ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasına kilitlendi.

Bir yandan da partisinin 102. kuruluş yılını kutlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir şok da Beykoz'dan geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifası sonrası AK Parti'ye geçmesiyle sarsılan Özel, Beykoz'u da kaybediyor..

BEYKOZ'DAN İSTİFA

Beykoz Belediyesi'nin CHP'li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, bugün partisinden istifa ettiğini açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL İSTANBUL'A GELİYOR

Gürzel'in istifa etmesiyle AK Parti'ye geçeceği iddiası kulisleri hareketlendirirken, Genel Başkan Özgür Özel'in ise yarın İstanbul'a yeniden geleceği öğrenildi.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

tv100'ün kulis bilgisine göre, Özel cuma gününe kadar İstanbul'da olacak.

Özel'in cuma günü de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek son gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

15 EYLÜL'DE ÇIKACAK KARAR BEKLENİYOR

Öte yandan gözler 15 Eylül'deki kurultay davasında.. Özgür Özel'in koltuğu sallanıyor.

15 Eylül'de Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin yeniden göreve gelmesini sağlayacak olan kurultay seçimini yok sayacak 'mutlak butlan' kararı çıkması durumunda Kılıçdaroğlu göreve hazırlanıyor.

Öyle ki mutlak butlan kararı çıkması halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugüne kadar aldığı tüm kararların geçersiz hale geleceğini savunan Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, şimdiden 'ihraç listelerini' hazırlamaya başladı.