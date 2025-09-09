Mahmut Tanal, provokasyona devam ediyor! Şimdi de polisleri açıkça kameraya aldı

CHP’de kayyum krizi sürerken, mahkemenin Gürsel Tekin’i kayyum olarak atamasının ardından il başkanlığı binası önünde gerginlikler yaşandı. Polis ekipleri bina içine girerek güvenlik önlemi alırken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da cep telefonuyla polisleri görüntüledi.

CHP’de son günlerde yaşanan kayyum krizi, İl Başkanlığı binası önünde yaşanan hareketlilik ile devam ediyor. Mahkeme kararı ile Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması sonrası partililer ile güvenlik güçleri arasında gerginlikler yaşanıyor.

POLİSLERİ TACİZ ETTİ

Son olarak il binası içerisine giren polis ekipleri bina içerisinde güvenliği sağlarken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, telefonunun kamerasıyla binanın içerisine girerek, polislerin yüzünü de açıkça videoya alıp adeta taciz etti.