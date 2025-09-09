Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, CHP'den istifa etti

İstanbul Beykoz Belediyesi'nin CHP'li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel partisinden istifa ettiğini açıkladı.Abone ol
CHP'de yaprak dökümü sürüyor. Beykoz Belediyesi'nin CHP'li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel partisinden istifa etti.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Gürzel, hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldığını belirterek "Bana yönetilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır." dedi.
"PARTİM TARAFINDAN YALNIZ BIRAKILDIM"
Partisi tarafından yalnız bırakıldığının da altını çizen Gürzel, CHP çatısı altında faydalı hizmetler sağlayamayacağını belirtti.