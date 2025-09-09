BIST 10.486
Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görev süresi dolan Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin dün Ulusal Meclis'te yapılan güven oylamasından geçemeyerek düşmesi üzerine Başbakan François Bayrou'nun istifasını onayladı. Başbakan Bayrou Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sunması üzerine Bayrou'dan boşalan koltuğa görev süresi dolan Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

