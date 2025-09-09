BIST 10.486
Nuri Şahin Süper Lig'e geliyor: Prensip anlaşmasına varıldı

Nuri Şahin Süper Lig'e geliyor: Prensip anlaşmasına varıldı

Türk teknik direktör Nuri Şahin'in RAMS Başakşehir Futbol Kulübü ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Önceki gün Çağdaş Atan ile yol ayrımına giden RAMS Başakşehir Futbol Kulübü'nün Nuri Şahin ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın aktarımına göre, Şahin’in önümüzdeki günlerde Turuncu-Lacivertlilerle resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Başakşehir yönetimi, genç teknik adamı Beşiktaş ile oynanacak mücadeleye yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Şahin son olarak Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'u çalıştırmış, 27 maçta 1,48 puan ortalamasının ardından takıma veda etmişti.

KAYNAK: AJANSSPOR

