12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu

12 Dev Adam'ın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki rakibi Yunanistan oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşmıştı.
Riga'da oynanan müsabaka, millilerin 91-77'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. 12 Dev Adam, bu skorla birlikte adını yarı finale yazdırmıştı.
Ay-Yıldızlılar'ın maçı sonrası oynanan Litvanya-Yunanista müsabakasıyla birlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu.
Yunanistan, Litvanya'yı 87-76'lık skorla mağlup ederek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi oldu.
Karşılaşma, 12 Eylül Cuma günü oynanacak.