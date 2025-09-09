BIST 10.486
12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu

12 Dev Adam'ın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki rakibi Yunanistan oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşmıştı.

Riga'da oynanan müsabaka, millilerin 91-77'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. 12 Dev Adam, bu skorla birlikte adını yarı finale yazdırmıştı.

Ay-Yıldızlılar'ın maçı sonrası oynanan Litvanya-Yunanista müsabakasıyla birlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu.

Yunanistan, Litvanya'yı 87-76'lık skorla mağlup ederek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi oldu.

Karşılaşma, 12 Eylül Cuma günü oynanacak.

