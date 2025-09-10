Dünya Kupası Elemeleri'nde çılgın maç! Tam 12 gol...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında oynanan maçlarda Norveç, Moldova’yı 11-1 yenerek tarihi bir galibiyet aldı. Haaland 5 gol ve 2 asistle yıldızlaşırken, Fransa, Portekiz ve İngiltere de sahadan galibiyetle ayrıldı.

Dünya Kupası Elemeleri I grubunda Norveç ile Moldova karşı karşıya geldi. Norveç sahadan tarihi bir skorla galip ayrıldı.

Manchester City forması giyen Haaland'ın yıldızlaştığı maçta Norveç rakibini 11-1'lik skorla mağlup etti.

HAALAND'DAN 5 GOL, 2 ASİST

Oynanan maçta Norveç forması giyen Erling Haaland, 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 2 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

NORVEÇ 15 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Norveç gruptaki puanını 15'e yükseltti. Moldova ise 0 puanda kaldı.

9 MAÇ YAPILDI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 9 maç yapıldı.

D Grubu'nda sahasında İzlanda'yı ağırlayan Fransa, Kylian Mbappe (penaltı) ve Bradley Barcola'nın golleriyle galibiyete uzandı.

Deplasmanda Macaristan'a konuk olan Portekiz ise Cristiano Ronaldo (penaltı), Bernardo Silva ve Joao Cancelo'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti ve F Grubu'nda ikide iki yaptı.

K Grubu'nda ise İngiltere, deplasmanda Harry Kane, Chukwunonso Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi ve Marcus Rashford'un golleriyle deplasmanda Sırbistan'ı 5-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu

Azerbaycan-Ukrayna: 1-1

Fransa-İzlanda: 2-1

F Grubu

Ermenistan-İrlanda: 2-1

Macaristan-Portekiz: 2-3

H Grubu

Bosna Hersek-Avusturya: 1-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Romanya: 2-2

I Grubu

Norveç-Moldova: 11-1

K Grubu

Sırbistan-İngiltere: 0-5

Arnavutluk-Letonya: 1-0