Dünya Kupası Elemeleri'nde çılgın maç! Tam 12 gol...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında oynanan maçlarda Norveç, Moldova’yı 11-1 yenerek tarihi bir galibiyet aldı. Haaland 5 gol ve 2 asistle yıldızlaşırken, Fransa, Portekiz ve İngiltere de sahadan galibiyetle ayrıldı.Abone ol
Dünya Kupası Elemeleri I grubunda Norveç ile Moldova karşı karşıya geldi. Norveç sahadan tarihi bir skorla galip ayrıldı.
Manchester City forması giyen Haaland'ın yıldızlaştığı maçta Norveç rakibini 11-1'lik skorla mağlup etti.
HAALAND'DAN 5 GOL, 2 ASİST
Oynanan maçta Norveç forması giyen Erling Haaland, 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 2 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.
NORVEÇ 15 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Norveç gruptaki puanını 15'e yükseltti. Moldova ise 0 puanda kaldı.
9 MAÇ YAPILDI
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 9 maç yapıldı.
D Grubu'nda sahasında İzlanda'yı ağırlayan Fransa, Kylian Mbappe (penaltı) ve Bradley Barcola'nın golleriyle galibiyete uzandı.
Deplasmanda Macaristan'a konuk olan Portekiz ise Cristiano Ronaldo (penaltı), Bernardo Silva ve Joao Cancelo'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti ve F Grubu'nda ikide iki yaptı.
K Grubu'nda ise İngiltere, deplasmanda Harry Kane, Chukwunonso Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi ve Marcus Rashford'un golleriyle deplasmanda Sırbistan'ı 5-0 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
D Grubu
Azerbaycan-Ukrayna: 1-1
Fransa-İzlanda: 2-1
F Grubu
Ermenistan-İrlanda: 2-1
Macaristan-Portekiz: 2-3
H Grubu
Bosna Hersek-Avusturya: 1-2
Kıbrıs Rum Kesimi-Romanya: 2-2
I Grubu
Norveç-Moldova: 11-1
K Grubu
Sırbistan-İngiltere: 0-5
Arnavutluk-Letonya: 1-0