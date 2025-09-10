BIST 10.486
Ankara'da bir kişi tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti

Anadolu Ajansı
Ankara'da bir kişi tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Yeniçimşit Mahallesi Küme Evleri'nde A.M. ile karısı Z.M. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M, tüfekle eşi Z.M'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri A.M. ile Z.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

