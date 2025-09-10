BIST 10.529
DOLAR 41,29
EURO 48,36
ALTIN 4.840,23
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanlığından seyahat uyarısı: O ülkeye gitmeyin!

Dışişleri Bakanlığından seyahat uyarısı: O ülkeye gitmeyin!

Dışişleri Bakanlığı, son günlerde protestoların giderek şiddetlendiği Nepal için seyahat uyarısı yaptı. Bakanlık, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça bu ülkeye gitmemeleri çağrısında bulundu.

Abone ol

Sosyal medya platformlarına getirilen yasağa karşı çıkan on binlerce Nepalli sokağa indi. Protesto gösterilerinde eylemciler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Çıkan olaylarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

İç karışıklığın yaşandığı Nepal için Dışişleri Bakanlığı da iç karışıklığın yaşandığı Nepal'e gitmeyi planlayan Türk vatandaşlarını uyardı. Zorunlu olmadıkça Nepal'e gidilmemesi çağrısı yapıldı.

Dışişleri, "Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede; vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir. Gelişmelere dair müteakip duyuruların Nepal’e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliğimizin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır" denildi.

Nepal'de protestolar şiddetleniyor! Bakanı dövüp nehre attılar: Tüm uçuşlar iptal edildi

Bakanlık, ihtiyaç halinde aşağıdaki acil durum hattı numaralarına ulaşılması mümkün olduğunu belirtti. Söz konusu numaralar şöyle:

Yeni Delhi Büyükelçiliği: +91 920 532 12 35
Nepal Fahri Konsolosluğu: +977 980 812 56 96
Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Akit'ten Özgür Özel manşeti: Kaos üretenin sonu Selo gibi olur
Yeni Akit'ten Özgür Özel manşeti: Kaos üretenin sonu Selo gibi olur
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Bu kadar mı önemli bu koltuk?
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Bu kadar mı önemli bu koltuk?
Prof. Dr. Aydın Ayaydın By-Pass ameliyatı geçirdi! Daha güçlü bir kalple çalışmaya devam edeceğim
Prof. Dr. Aydın Ayaydın By-Pass ameliyatı geçirdi! Daha güçlü bir kalple çalışmaya devam edeceğim
Kovid vakaları yeniden yükselişte! Uzmanlardan kritik uyarılar
Kovid vakaları yeniden yükselişte! Uzmanlardan kritik uyarılar
19 ilde operasyon 53 FETÖ şüphelisi yakalandı 40'ı tutuklandı
19 ilde operasyon 53 FETÖ şüphelisi yakalandı 40'ı tutuklandı
Ankara'da bir kişi tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti
Ankara'da bir kişi tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Washington'da Restorana yemeğe giden Trump'a Gazze protestosu şoku
Washington'da Restorana yemeğe giden Trump'a Gazze protestosu şoku
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco'dan taraftara çağrı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco'dan taraftara çağrı
İzmir'in kadın voleybol takımları sahaya "tek ruh" çıktı
İzmir'in kadın voleybol takımları sahaya "tek ruh" çıktı
Dışişleri’nden Nepal için seyahat uyarısı
Dışişleri’nden Nepal için seyahat uyarısı
Dünya Kupası Elemeleri'nde çılgın maç! Tam 12 gol...
Dünya Kupası Elemeleri'nde çılgın maç! Tam 12 gol...