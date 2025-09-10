Dışişleri Bakanlığından seyahat uyarısı: O ülkeye gitmeyin!

Dışişleri Bakanlığı, son günlerde protestoların giderek şiddetlendiği Nepal için seyahat uyarısı yaptı. Bakanlık, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça bu ülkeye gitmemeleri çağrısında bulundu.

Sosyal medya platformlarına getirilen yasağa karşı çıkan on binlerce Nepalli sokağa indi. Protesto gösterilerinde eylemciler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Çıkan olaylarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

İç karışıklığın yaşandığı Nepal için Dışişleri Bakanlığı da iç karışıklığın yaşandığı Nepal'e gitmeyi planlayan Türk vatandaşlarını uyardı. Zorunlu olmadıkça Nepal'e gidilmemesi çağrısı yapıldı.

Dışişleri, "Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, ihtiyaç halinde aşağıdaki acil durum hattı numaralarına ulaşılması mümkün olduğunu belirtti. Söz konusu numaralar şöyle:

Yeni Delhi Büyükelçiliği: +91 920 532 12 35

Nepal Fahri Konsolosluğu: +977 980 812 56 96

Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29.