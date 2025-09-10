BIST 10.529
DOLAR 41,29
EURO 48,36
ALTIN 4.840,23
HABER /  GÜNCEL

Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Bu kadar mı önemli bu koltuk?

Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Bu kadar mı önemli bu koltuk?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı canlı yayında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Artık dayanamadığını belirten Başarır, "Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 48 saat uyuyamadım. Sinir krizleri geçirdim. Onun partisine evlatlarına sahip çıkmasını beklerdim. Evlatları dayak yedi, üzerinden geçti polisler, basarak gittiler. 13 yıl boyunca onun için ağlayan insanlar dayak yedi. Bu kadar mı kıymetli bu koltuk." dedi.

Abone ol

Kayyum ve mutlak butlan tartışmalarıyla hareketli günler yaşayan CHP'de Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sitem dolu sözleri gündem yarattı.

CHP Grup Başkanvekili Başarır Sözcü TV'de İpek Özbey'in sunduğu Nokta Atışı programında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Konuşurken gözleri dolan Başarır

"CHP'nin kayyumlara teslim olmadığını olmayacağını söylemesini isterdim beklerdim. Bunu Murat Bey, Hikmet Bey yaptı. Altan Bey yaşasa o da yapardı. Burada nefesim düğümleniyor. Ben Kemal Bey'den de beklerdim"

dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şu ifadeleri kullandı:

CHP'nin kayyumlara teslim olmadığını olmayacağını söylemesini isterdim beklerdim. Bunu Murat Bey, Hikmet Bey yaptı. Altan Bey yaşasa o da yapardı. Burada nefesim düğümleniyor. Ben Kemal Bey'den de beklerdim. Biz onunla çalıştık. Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 48 saat uyuyamadım. Sinir krizleri geçirdim. Onun partisine evlatlarına sahip çıkmasını beklerdim ama bu süreçte bir kelime bile tweet atılmadı.

Anlayan her şeyi anladı

Bugün bizim 102. kuruluş yıl dönümümüz Gazi Mustafa Kemalden Özele kadar hep kıymet verdik kıymet gördük. Altan Bey'i gördüğüm yerde hep zorla elini öptüm. Bununla onur ve gurur duyuyorum ama bunu yapar mısın birileri için desen yapmam. Anlayan her şeyi anladı yapmam.

Sizce üzülmeyeyim mi?

Hak etmedik biz bunu. Sayın Özgür Özel hak etmedi. Herkes AK Parti-MHP'ye oy verenler herkes geçmiş olsun dedi bize. Türkiye'ye yapıldı bu muamele bize yapılmadı. Bakın tırnağına zarar gelse bugün dünyayı yıkarım. Evinin önünde beklerim. Evlatları dayak yedi, üzerinden geçti polisler, basarak gittiler. Ben yerdeydim 50 kişi kafama gözüme basarak gitti. 13 yıl boyunca onun için ağlayan insanlar dayak yedi. 12 saat su sokmadılar oraya. Sizce üzülmeyeyim mi?

Bu kadar mı kıymetli bu koltuk

Yıllarca beraber yürüdüğümüz kadın kollarından arkadaşlarımız gazlara maruz kaldılar. Ne kadar önemli bu koltuk? Benim için önemli değil. Ülkemden önemli değil. Bu kadar mı kıymetli bu koltuk. Olmuyorsa olmuyor kardeşim. Bu kin bu nefret koltuk içinse ben çok üzülüyorum. Bunları dayanamadığım için söylüyorum. Belki hiç konuşmamam gereken şeyler ama dayanamıyorum artık.

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Aydın Ayaydın By-Pass ameliyatı geçirdi! Daha güçlü bir kalple çalışmaya devam edeceğim
Prof. Dr. Aydın Ayaydın By-Pass ameliyatı geçirdi! Daha güçlü bir kalple çalışmaya devam edeceğim
Kovid vakaları yeniden yükselişte! Uzmanlardan kritik uyarılar
Kovid vakaları yeniden yükselişte! Uzmanlardan kritik uyarılar
19 ilde operasyon 53 FETÖ şüphelisi yakalandı 40'ı tutuklandı
19 ilde operasyon 53 FETÖ şüphelisi yakalandı 40'ı tutuklandı
Ankara'da bir kişi tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti
Ankara'da bir kişi tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Washington'da Restorana yemeğe giden Trump'a Gazze protestosu şoku
Washington'da Restorana yemeğe giden Trump'a Gazze protestosu şoku
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco'dan taraftara çağrı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco'dan taraftara çağrı
İzmir'in kadın voleybol takımları sahaya "tek ruh" çıktı
İzmir'in kadın voleybol takımları sahaya "tek ruh" çıktı
Dışişleri’nden Nepal için seyahat uyarısı
Dışişleri’nden Nepal için seyahat uyarısı
Dünya Kupası Elemeleri'nde çılgın maç! Tam 12 gol...
Dünya Kupası Elemeleri'nde çılgın maç! Tam 12 gol...
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli olacak
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli olacak
Donald Trump: Katar'a saldırıya ben karar vermedim
Donald Trump: Katar'a saldırıya ben karar vermedim