Prof. Dr. Aydın Ayaydın By-Pass ameliyatı geçirdi! Daha güçlü bir kalple çalışmaya devam edeceğim

Muğla’nın tanınmış siyasetçilerinden ve akademisyenlerinden Prof. Dr. Aydın Ayaydın, İstanbul’da geçirdiği by-pass ameliyatının ardından sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Ayaydın, ameliyatın başarılı geçtiğini ve taburcu edilerek evinde dinlenmeye çekildiğini duyurdu.

Sağlık Kontrolünden Ameliyata

Günlük olarak spor yaptığını ve bugüne kadar kalp ya da solunum sorunu yaşamadığını belirten Ayaydın, Bodrum’da yaptırdığı BT sanal anjiyo sonucunda doktorların anjiyo tavsiyesi üzerine İstanbul’da planlı bir operasyon geçirdi. Yapılan tetkikler sonucunda stent veya by-pass seçenekleri masadaydı. Ailesiyle istişare eden Ayaydın, ileriye dönük risk almamak için by-pass ameliyatına karar verdi.

Erdoğan’a ve Ziyaret Edenlere Teşekkür

Ameliyat sürecinde kendisini her gün arayarak yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Ayaydın, bakanlardan milletvekillerine, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’tan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den AK Parti ilçe başkanlarına kadar pek çok isimden geçmiş olsun mesajı aldığını kaydetti. Özellikle Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın yoğun programına rağmen gece geç saatlerde hastaneye gelerek destek vermesinin kendisi için kıymetli olduğunu vurguladı.

3 Hafta Ziyaretçi Kabul Etmeyecek

Doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda 3-4 hafta boyunca evinde dinleneceğini, ziyaretçi kabul etmeyeceğini ve telefon görüşmelerine ara vereceğini söyleyen Ayaydın, bu süreci sağlığına tam anlamıyla kavuşmak için değerlendireceğini ifade etti.

“Muğla İçin Çalışmayı Sürdüreceğim”

Mesajında Muğlalılara da seslenen Ayaydın, kimseyi ötekileştirmeden, kırgınlıkları geride bırakarak herkesi kucaklamaya devam edeceğini belirtti. “Daha güçlü ve yenilenmiş bir kalple Muğla’nın sorunlarına çözüm üretmek için çalışmayı sürdüreceğim” diyen Aydın Ayaydın’a manşet Gazetesi ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi ileterek acil şifalar dileriz.