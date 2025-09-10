Yeni Akit'ten Özgür Özel manşeti: Kaos üretenin sonu Selo gibi olur

Yeni Akit gazetesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye'de hayatı durdurabilecek eylemler yapabiliriz" açıklamasına tepki gösterdi. Gazete, manşetten "Kaos üretinin sonu Selo gibi olur" başlığıyla okurların karşısına çıktı.

Abone ol

İngiliz gazetesi Financial Times'a hükümeti şikayet eden Özgür Özel'in açıklamaları tartışma konusu oldu. Özel, “Türkiye’de yaşamı durma noktasına getirecek, barışçıl ama etkili sivil itaatsizlik eylemleri yapabiliriz. Milyonlar değil, on milyonlarca kişiyi bir araya getirme gücümüz var” ifadelerini kullandı.

Özel'in gerilimi tırmandıran sözleri hükümete yakın gazetelerden Yeni Akit, çok sert tepki gösterdi.

Gazete, çok sayıda kişinin öldüğü Kobani olaylarında halkı sokağa dökme suçundan hapis yatan Selahattin Demirtaş üzerinden Özgür Özel'e mesaj verdi.

"Entrika yuvası CHP"

"Kaos üretinin sonu Selo gibi olur"başlığını manşetten atan gazete, CHP'yi "entrika yuvası" olarak nitelendirdi.

Haberde Özel'in sokak çağrısına siyasilerin tepki gösterdiği belirtilerek "Halkı sokağa dökerek insanların ölümüne yol açan Selahattin Demirtaş'ın akibetini hatırlattılar." ifadelerine yer verildi.